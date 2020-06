Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor Suceava se declara profund ingrijorat, dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca pulverizarea de soluții dezinfectante impotriva COVID pe strazi și in spații inchise este periculoasa și ineficienta. In același timp, Colegiul roaga factorii de decizie din sanatate și…

- O analiza a lui Joseph Curl pentru Washington Times. Cand se va face o analiza post-factum a modului in care presa a relatat despre COVID-19 , va fi clar ca acest virus nu este Ciuma Neagra – nu este nici macar gripa intr-un an prost. SARS-CoV-2, care produce COVID-19, a ucis 56.749 americani pana marți,…

- Statele Unite nu au participat la intrunirea liderilor mondiali cu privire la criza pandemiei de coronavirus, organizata vineri prin teleconferinta de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), insa misiunea americana la Geneva a anuntat ca Washingtonul va continua sa conduca initiativele legate de…

- In interviul acordat DC News, membrul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii a subliniat astfel care este importanta activitatii fizice in aceasta perioada. Acesta s-a referit mai ales la cei care aleg sa se deplaseze cu bicicleta, activitate care in opinia lui nu prezinta niciun risc de contaminare…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a felicitat-o pe prezentatoarea jurnalului de stiri de la Pro Tv, care a decis recent sa-si scoata verigheta de pe deget pentru a se putea dezinfecta temeinic. Rafila a explicat ca gestul este la fel de important si pentru personalul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat un serviciu chatbot prin Facebook Messenger pentru combaterea dezinformarii in legatura cu noul coronavirus, a anuntat miercuri agentia Natiunilor Unite pentru Sanatate. Chatbot-ul, sau robot conversational, este o extensie a serviciului Health…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca analizeaza informatiile referitoare la unii pacienti care au avut COVID-19 si care au fost testati pozitiv din nou, dupa ce alte teste facute in timp ce asteptau sa fie externati au iesit negative, informeaza Agentia Reuters, preluata de Agerpres.…

- Mai multi oficiali din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) au dezmintit miercuri ca aceasta ar fi "China-centrica", cum a afirmat in ajun presedintele american Donald Trump, si au subliniat ca nu e momentul pentru o reducere de fonduri, in plina pandemie, relateaza Reuters.Statele Unite…