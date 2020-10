Un LEGENDAR bancher român a murit azi dimineață de coronavirus Razvan Temeșan, fostul director al Bancorex, a murit in aceasta dimineața de COVID-19, conform unor surse apropiate familiei. El avea comorbiditați. Temeșan a fost directorul Bancorex, fiind considerat de presa drept groparul bancii. El a fost arestat pentru o luna in decembrie 1999, fiind cercetat in dosarul Albumul. Temeșan a mai fost arestat in 1997 intr-un dosar in care era acuzat de subminare a economiei naționale, aflat la Parchetul CSJ, și in 1999 intr-un dosar instrumentat de Parchetul Constanța. Bancorex a fost in anii de dupa Revolutie banca celor alesi. Putini aveau privilegiul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca, de la inceputul pandemiei, aproximativ 3.200 de copii cu varsta pana la 9 ani s-au infectat cu noul coronavirus, precum si 5.200 cu varsta cuprinsa intre 10 si 19 ani. El a subliniat ca nu toate infectarile pot fi puse in legatura cu activitatea scolara,…

- In intervalul martie – mai 2020, potrivit datelor de monitorizare, piața de advertising a pierdut peste 35 de milioane de euro. In ceea ce privește zona TV, in luna martie s-a intrat cu o pierdere de 1,5 milioane de euro, in comparație cu aceeași luna a anului trecut, iar aceasta pierdere a ajuns,…

- Inca 1.552 de persoane au fost infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore in Romania, astfel ca Romania depașește 120.000 de infectari. Inca 54 de pacienți au murit, trei dintre ei neavand alte boli. Peste 500 de pacienți sunt in stare grava. Pana astazi, in Romania au fost confirmate 121.235 de…

- Un numar de 1.053 s-au infectat cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, totalul cazurilor Covid-19 ajungand, in Romania, la 88.593. De asemenea, 60 de pacienti au murit in ultima zi, totalul deceselor fiind de 3.681. In acest moment, 522 pacienti sunt internati la ATI, potrivit Grupului de Comunicare…

- Grupul de Comunicare Strategica, a anunțat ca s-a inregistrat primul deces in randul categoriei de varsta 10-19 ani de la inceputul pandemiei. Este vorba de un tanar de 18 ani, care fusese...

- Un nou focar de coronavirus izbucnit intr-un centru de batrani din Romania și care a evoluat chiar și dupa primele masuri impuse de conducere. Focarul este activ la Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova, unde au fost confirmate 126 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar o persoana a murit.

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, marti, la 55.241 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1232 de noi imbolnaviri din 20.581 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 2.480 de decese, din care 48 in ultimele 24 de ore.…

- Bilant COVID-19 la 22 iulie in Romania. Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile…