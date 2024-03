Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante in București! Jucator de baschet, batut de suporteri ai CSA Steaua: Agresorii au fost reținuți / VideoUn jucator de baschet legitimiat la un club din București a fost agresat de mai mulți indivizi, suporteri ai echipei CSA Steaua. Agresorii au fost reținuți de polițiștii din București.La…

- Un barbat din comuna Tritenii de Jos, județul Cluj a fost trimis in judecata in luna decembrie a anului 2023, dupa ce și-a batut soția cu o coada de matura. Citește și: Barbat din Tritenii de Jos, trimis in judecata pentru violența in familie! I-a dat cu coada de matura… Acum, barbatul a fost condamnat…

- Un fotbalist roman din Italia și-a aflat sentința, dupa ce a lovit un arbitru, in timpul unui meci oficial. Romanul l-a agresat pe arbitru chiar de doua ori! Un fotbalist roman și-a aflat sentința, dupa un proces de șase ani! Sportivul a batut un arbitru in timpul unui meci oficial, apoi l-a amenințat,…

- O șoferița de 79 de ani a accidentat un pieton pe trecere și a fugit de la locul faptei. Accidentul a avut loc miercuri seara, pe raza municipiului Sebeș din județul Alba. Poliția a fost sesizata, prin 112, ca pe strada Lucian Blaga din Sebeș a fost accidentat un pieton. Din primele cercetari a rezultat…

- O femeie din judetul Prahova a postat pe retelele de socializare imagini in care se vede cum o adolescenta o bate cu salbaticie pe alta intr-un parc, sub privirile mai multor persoane. Politia anunta ca a deschis o ancheta si ca le-a identificat atat pe victima, cat si pe agresoare, fiind vorba despre…

- Un copil de cinci ani a ajuns la spital, in stare grava, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Galati. Micutul era in bucatarie cand, intr-o clipa de neatentie a mamei lui, a deschis geamul si a cazut in gol cativa metri. Un echipaj de salvare a ajuns la fata locului pentru a-i…

- Un copil de 13 ani din Oradea a facut infarct chiar in sala de clasa. Baiatul a fost resuscitat la școala, sub privirile ingrozite ale colegilor. Potrivit antena3.ro , copilului i s-a facut rau in timpul orei de științe sociale, la Școala Gimnaziala Avram Iancu din Oradea. La un moment dat s-a prabușit…

- La data de 19 decembrie a.c., in jurul orei 02.00, Poliția municipiului Gherla a fost sesizata despre faptul ca o femeie din municipiul Gherla a fost ranita in zona toracelui și membrelor superioare, cu un obiect taietor-ințepator. In cauza au fost demarate cercetari, rezultand ca aceasta ar fi fost…