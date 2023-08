Un japonez și-a dorit sa fie caine așa ca a cheltuit peste 12.000 de euro pe un costum realist de caine. El a ieșit sa se plimbe prin public pentru a testa reacția cainilor. „Toco” este numele sub care se prezinta barbatul. Inca de mic iși dorea sa devina caine, iar la acum și-a putut indeplini visul. Acesta a investit peste in jur de 12.700 de euro pentru a-și face costumul, relateaza news.ro . In ceea ce privește rasa de caine in care barbatul a vrut sa fie, el a ales Collie deoarece prezinta o diferența de talie neglijabila, considera acesta. Costumul de Collie a fost realizat de intreprinderea…