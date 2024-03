Bugetul Capitalei a fost adoptat. Reacția lui Cătălin Cîrstoiu Vineri, consilierii generali au adoptat bugetul Capitalei, dupa trei incercari eșuate. Proiectul a fost aprobat in unanimitate, cu 51 de voturi ”pentru”. La inițiativa consilierilor generali ai PNL și PSD a fost convocata, vineri, o ședința extraordinara in care a fost supus la vot bugetul pentru anul 2024. La proiectul initial au fost aduse doua amendamente, unul sustinut de primarul general si unul propus de grupurile PSD si PNL. In noul proiect de buget sunt prevazute sume suplimentare pentru: subvenția la termoficare (240 de milioane de lei) subvenția la transportul public (200 de miliaone… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

