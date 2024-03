Stiri pe aceeasi tema

- Flavius era alaturi de familie la o spalatorie auto, moment in care a auzit o explozie puternica urmata de un incendiu la o casa din apropierea sa.Fara sa stea pe ganduri, agentul a mers și a reușit sa-l scoata pe proprietarul locuinței la timp, salvandu-i astfel viața. Ba chiar a stins cu mainile flacarile…

- Un polițist aflat in timpul liber a observat, in noaptea de duminica spre luni, la ora 00:50, faptul ca doi barbați cu fețele acoperite incearca sa patrunda prin efracție intr-un magazin. In cel mai scurt timp, la locul indicat s-au deplasat polițiștii Biroului Ordine Publica Deva, care au surprins…

- Dupa miezul nopții, un polițist aflat in timpul liber a observat doi barbați, cu fețele acoperite, care incercau sa intre prin efracție intr-un magazin din Deva. Polițiștii ajunși la locul faptei au prins in flagrant pe unul dintre infractori, iar al doilea, care intre timp a reușit sa fuga, a fost…

- Un barbat din municipiul Bacau s-a trezit ca motocicleta de 7.000 de euro, pe care o lasase in parcarea unui magazin, peste noapte, i-a fost furata. Intamplarea a avut loc pe 17 ianuarie, iar polițiștii care s-au ocupat de caz au depistat, in urma activitatilor investigativ-operative efectuate, un tanar…

- Un jandarm aradean, aflat in timpul liber, a intervenit și a acordat primul ajutor unui batran de 80 de ani, inconștient in urma unui accident cu mopedul in Pecica. Acesta a cazut cu mopedul in șanț. In seara zilei de 21 ianuarie a.c, plt. maj. Radu Roșeți, aflat in timpul liber pe str. 2 din […] The…

- In cursul acestei zile, unul dintre colegii nostri, jandarm in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, aflandu-se in timpul liber in zona Piata Moldovei din Municipiul Focsani, a observat un barbat de aproximativ 35-40 de ani care manifesta un comportament deviant. Colegul nostru a cerut…