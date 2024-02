Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist aflat in timpul liber a observat, in noaptea de duminica spre luni, la ora 00:50, faptul ca doi barbați cu fețele acoperite incearca sa patrunda prin efracție intr-un magazin. In cel mai scurt timp, la locul indicat s-au deplasat polițiștii Biroului Ordine Publica Deva, care au surprins…

- Eveniment Doi barbați din Teleorman, prinși in timp ce dadeau o spargere la o societate comerciala din Buzau ianuarie 16, 2024 10:06 Doi barbați din Teleorman, cu varste de 44, respectiv 49 de ani, au fost reținuți duminica, 14 ianuarie, de catre polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției…

- Doi tineri cu varste de 18 și 19 ani din Baia Mare, sunt cercetați de polițiști pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Astazi, 14 ianuarie a.c., in jurul orei 13.00, Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizata despre producerea unui furt, in urma caruia au fost sustrase o bicicleta si o…

- Garda de Coasta și procurorii DNA au reținut pentru 24 de ore trei cetațeni romani și un cetațean ucrainean, dupa ce aceștia au fost prinși in flagrant la intrarea in țara a unui container ce conținea 12.170.000 de țigarete nefiscalizate, evaluat la aproximativ 1.500.000 de euro. Cei patru indivizi…

