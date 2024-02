Dupa miezul nopții, un polițist aflat in timpul liber a observat doi barbați, cu cagule pe cap, care incercau sa intre prin efracție intr-un magazin din Deva. Polițiștii ajunși la locul faptei au prins in flagrant pe unul dintre infractori, iar al doilea, care intre timp a reușit sa fuga, a fost depistat la scurt timp pe raza localitații Calan.

„La data de 05 februarie 2024, in jurul orei 00:50, un polițist aflat in timpul liber a observat faptul ca doi barbați (avand fețele acoperite) incearca sa patrunda prin efracție in incinta unei societați comerciale.

In cel mai scurt timp,…