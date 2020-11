Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile austriece au facut perchezitii exhaustive in inchisorile din intreaga tara, dupa ce un militant islamist eliberat pe cautiune a ucis recent patru oameni intr-un atac terorist la Viena, transmite sambata dpa, preluata de Agepres. Verificari au fost desfasurate la 229 de detinuti incarcerati…

- Pietele Obor si Cremenita isi vor putea muta imediat activitatea in aer liber, cautam variante si pentru Gemeni, Delfinului, dar spatiul din jur nu e foarte ofertant, a anuntat vineri primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, relateaza Agepres. “Azi Oborul a zumzait mocnit. Dupa declaratia de aseara a premierului,…

- Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost…

- Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost…

- Mai mulți barbați inarmați au tras in șase locații din centrul Vienei, incepand luni langa sinagoga centrala, omorand cel puțin o persoana și ranind pe alții in ceea ce a spus ministrul de interne ca pare a fi un atac terorist, transmite Reuters. Armata a preluat atribuțiile poliției, in aceasta noapte,…

- Starea de urgenta declarata in Republica Ceha din cauza pandemiei de coronavirus ar putea dura pana la Craciun, a avertizat duminica ministrul de interne Jan Hamacek, citat de Agepres. Revenirea la normalitate nu este o chestiune de zile, ci mai degraba de saptamani si luni, daca ne referim la timpul…

- In mai multe orase din Spania s-au produs in noaptea de vineri spre sambata ciocniri intre politie si manifestanti impotriva ultimelor masuri luate de autoritati pentru a tine sub control raspandirea coronavirusului, a informat sambata presa spaniola, conform DPA, citata de Agepres. Tulburari au fost…

- Un cunoscut dezvoltator imobiliar din Capitala a fost retinut vineri, de polițiștii de la Omoruri, dupa ce in urma cu o saptamana a vrut sa isi ucida sotia in timp ce se aflau la mare. El urmeaza sa fie prezentat in fața judecatorilor Tribunalului București, pentru emiterea unui mandat de arestare preventiva.…