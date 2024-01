Stiri pe aceeasi tema

- Kobe, un caine din rasa husky, a primit recunoștința internauților și a comunitații dupa ce a fost filmat de catre stapana sa sapand o gaura in beton și detectand prezența unor scurgeri de gaze.

- Beyonce a fost acuzata ca a furat unele dintre cele mai atragatoare ținute din turneul sau de succes, Renaissance Tour. Artistul japonez Hajime Sorayama a susținut pe Instagram ca diva in varsta de 42 de ani și-a insușit unul dintre modele lui pentru un costum metalic și o casca pe care le-a purtat…

- O tanara absolventa a Facultații de Medicina din Galați și-a gasit sfarșitul in apartamentul pe care il inchiriase in orașul francez Amiens, unde ajunsese in urma cu doar cateva zile, pentru a pregati si sustine examenul de rezidențiat. Doina J., in varsta de 31 de ani, a fost gasita injunghiata in…

- Fiica Elenei Lasconi șocheaza din nou. Fiind foarte activa pe rețeaua de socializare Instagram, pe langa postarile prin care a denigrat-o pe mama sa, Oana ne surprinde cu o postare cu secera și ciocanul care rreprezinta, de fapt, o invitație catre site-ul sau web, denumit Oana Florea. Postarea cu…

- Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a anuntat, intr-o noua postare pe Instagram, ca regreta tot ce a spus atunci cand si-a acuzat propria mama. Declarația vine dupa ce Elena Lasconi a anuntat ca merge la Paris sa isi viziteze fiica. Cele doua se pare ca au ajuns la un numitor comun. „In primul rand,…

- The European data regulator has agreed to extend a ban on “behavioural advertising” on Facebook and Instagram to cover all 30 countries in the European Union and the European Economic Area, Norway‘s data regulator said late on Tuesday, according to Reuters. The ban on such advertising, which targets…