Un hipermarket a decis ca uşile să fie păzite de gardieni şi acces limitat. S-au format cozi mari Unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din Romania a luat masuri suplimentare de siguranța, incercand sa combata raspandirea coronavirusului.Un hipermarket din zona Pantelimon a decis sa limiteze accesul clienților, iar usile de intrare sunt pazite de gardieni.Astfel, este permis accesul a 50-100 de persoane in același timp, semnalul de inchidere a ușilor fiind prezența a mai mult de 5 persoane la fiecare dintre casele deschise, scrie economica.net.Potrivit imaginilor surprinse de Libertatea, aceasta masura a generat cozi importante, iar oamenii stau foarte apropiati unii de altii, in conditiile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

