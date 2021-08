Arley Mendez, un halterofil in varsta de 27 de ani care a reprezentat Chile la Jocurile Olimpice 2020 a fumat in mod intenționat marijuna pentru a fi depistat pozitiv la testarea antidoping, informeaza Digi Sport . Arley Mendez a participat la proba de haltere, categoria 81 kilograme, insa a terminat pe ultimul loc. Vizibil frustrat de rezultat, sportivul a recunoscut ca este depresiv, motiv pentru care a fumat intenționat marijuana. „Intr-o anume saptamana eram in Cali și aveam depresie, așa ca am fumat marijuana. Ce atlet face asta cu 48 de ore inainte sa fie testat? Treaba asta am facut-o intenționat,…