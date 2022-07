Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus s-ar fi bucurat dupa ce armata sa a ocupat Lisiciansk, ocupand astfel regiunea Lugansk din estul Ucrainei. Inaintea declanșarii a doua noi ofensive, ar fi ordonat o pauza operaționala, susține Institutul pentru Studiul Razboiului (ISR) din Ucraina. Conform acestuia, ocupanții pregatesc…

- Presedintele Joe Biden a afirmat luni ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care pot lovi Rusia, transmite Reuters. Liderul de la Casa Alba a dezmintit implicit stiri conform carora guvernul american se pregateste sa le trimita ucrainenilor rachete avansate cu raza lunga de actiune,…

- Lantul american de cafenele Starbucks si-a anuntat luni retragerea de pe piata rusa, unde opera de 15 ani, alaturand-se astfel altor companii precum McDonald’s sau Exxon Mobil, care au adoptat masuri similare dupa invazia rusa din Ucraina, relateaza EFE. Starbucks va inchide 130 de localuri din intreaga…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este de parere ca Ucraina „poate sa castige” razboiul impotriva Rusiei, care „nu se deruleaza” asa cum a prevazut Moscova, potrivit AFP. Stoltenberg a declarat la finalul unei reuniuni informale a ministrilor de externe din NATO ca „ofensiva sa majora (a…

- Vladimir Putin a amenintat miercuri Occidentul cu un "raspuns fulgerator" daca intervine in razboiul din Ucraina, declaratia liderului de la Kremlin venind in contextul in care, in ultimele zile, presa de stat rusa a amplificat aceeasi retorica, bombardand publicul cu afirmatii precum cea ca al treilea…

- Uniunea Europeana a anuntat ca va acorda o noua finantare umanitara in valoare de 50 de milioane de euro pentru a-i sprijini pe civilii afectati de invazia Rusiei in Ucraina. Reprezentantii UE au anuntat ca noua finantare „va raspunde celor mai presante nevoi umanitare” prin furnizarea de servicii medicale…

- Cristian Tudor Popescu a susținut ca UE și NATO n-ar trebui sa țina cont de retorica Rusiei privind izbucnirea celui de-al Treilea Razboi Mondial și folosirea armelor nucleare deoarece asta nu e decat o „gargara” de uz intern. „Pot sa spun destul de liniștit in momentul asta – in momentul acesta, nu…

- 30% dintre companiile ucrainene și-au incetat activitatea iar 45% lucreaza la capacitate redusa, susține ministrul finanțelor, Serghei Marchenko, intr-un interviu acordat Financial Times, preluat de agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. Consumul de energie electrica a scazut cu 35%, exporturile…