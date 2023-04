Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk spune ca Twitter valoreaza, in prezent, mai puțin de jumatate din prețul pentru care l-a cumparat. Daca va amintiți, in urma cu cateva luni, compania a fost achiziționata de magnat cu aproximativ 44 de miliarde de dolari, iar acum valoreaza cu 24 de miliarde de dolari mai puțin decat prețul…

- Deținatorii de obligațiuni de 17 miliarde de dolari ai Credit Suisse iși vor pierde investițiile, dupa ce UBS preia banca elvetiana cu probleme, potrivit FT. Dar problemele nu se incheie aici. Bursele europene au inceput ziua de luni pe scadere, iar acțiunile Credit Suisse s-au prabușit cu peste 60%,…

- Actiunile listate la Bursa de Valori Bucuresti au inregistrat cresteri semnificative in sedinta de tranzactionare de marți, pe fondul unui optimism care a curpins bursele externe adus de o usoara incetinire a inflatiei peste Ocean, informeaza Ziarul Financiar.Cea mai tranzactionata actiune de marti…

- Un scandal destul de ciudat a izbucnit intre Spania și Statele Unite ale Americii. In anul 1966, un un bombardier american B-52 incarcat cu arme nucleare s-a ciocnit cu un avion cisterna. In zona Almeria, peste 1400 de tone de pamant au fost contaminate cu plutoniu, iar spaniolii le cer americanilor…

- Parlamentul a fost marți scena unui nou scandal politic prilejuit de adoptarea, in plenul reunit, a unei Declaratii la implinirea pe 24 februarie a unui an de la declansarea razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Senatoarea Diana Șoșoaca a declarat ca prin primirea de trupe straine pe teritoriul Romaniei…

- Medicamentul a fost aprobat pentru o forma avansata de cancer de san, cu un subtip cunoscut ca HR-pozitiv/HER2-negativ, la pacientii care nu mai raspund la o terapie pe baza de hormoni si la cel putin doua terapii sistemice anterioare. Trodelvy va concura probabil cu tratamentul Enhertu produs de AstraZeneca-Daiichi…

- Ce se poate intampla atunci cand ii lași telefonul copilului sa se joace? A aflat pe pielea lui un tata din Michigan, Statele Unite. Fiul lui de numai 6 ani a profitat de neatenția tatalui pentru a da comenzi de mancare de nu mai puțin de 1000 de dolari. Copilul a comandat creveți, pizza, sandvișuri…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in Statele Unite, dupa ce un autobuz si un camion au intrat in coliziune in orasul Louisville, din statul New York, in apropierea granitei cu Canada, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…