Un francez in varsta de 35 de ani, cautat de autoritatile spaniole pentru omor, a fost prins in Bucuresti. El fusese dat in urmarire deoarece in luna februarie a anului trecut a lovit o persoana pana cand a murit si a abandonat-o ulterior pe marginea unei autostrazi pentru a lasa impresia ca victima decedase in urma unui accident rutier. Potrivit Inspectoratului General al Politiei, politistii Directiei de Investigatii Criminale – Serviciul Urmariri au descoperit, miercuri, in Bucuresti, un cetatean francez, in varsta de 35 de ani, urmarit international, la solicitarea autoritatilor spaniole,…