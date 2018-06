Stiri pe aceeasi tema

- Un francez a castigat in doua randuri, in decurs de 18 luni, marele premiu de un milion de euro la My Million, loterie complementara la Euro Millions. Potrivit calculelor unor profesori de matematica pe care cotidianul i-a intervievat, jucatorul avea o sansa din 16 miliarde de a recidiva,…

- Un francez a castigat in doua randuri, in decurs de 18 luni, marele premiu de 1 milion de euro la My Million, loterie complementara la Euro Millions. Potrivit calculelor unor profesori de matematica, pe care cotidianul i-a intervievat, jucatorul avea o sansa din 16 miliarde de a recidiva. My Million…

- In decurs de doar 18 luni, un francez a reușit sa caștige marele premiu de 1 milion de euro la My Million, o loterie complementara a Euro Millions, dupa cum scrie cotidianul Le Parisien. Calculele matematicienilor arata ca cetațeanul francez avea o șansa la 16 miliarde de a recidiva. My Million este…

- Un francez a castigat in doua randuri, in decurs de 18 luni, marele premiu de 1 milion de euro la My Million, loterie complementara la Euro Millions, informeaza miercuri cotidianul Le Parisien, citat de AFP. Potrivit calculelor unor profesori de matematica, pe care cotidianul i-a intervievat,…

- Castigator ferma vedetelor: Surpriza uriasa, o femeie va castiga marele premiu la show-ul PRO TV. Vei cum s-a votat in finala Votul decisiv al tuturor concurentilor din al treilea sezon „Ferma vedetelor“ a stabilit cine merge direct in finala, cine se va confrunta in semifinala, dar si cine a parasit…

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) a obținut Marele premiu al juriului in cadrul celei de-a IIII-a ediții a Expoziției internaționale studențești dedicata inovarii și cercetarii științifice "Cadet Inova 2018", din perioada 19-21 aprilie, de la Academia Forțelor ...

- Duminica, 8 aprilie, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto de Paște. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, au avut loc doua trageri: o tragere principala și o tragere suplimentara.

- LOTO 6 din 49 Jane Park, o tanara din Marea Britanie, care și-a cheltuit o parte din bani pe o operație de marire a sanilor, ii cumparase iubitului un ceas Rolex de 7.000 de lire sterline, dar și o mașina de lux. LOTO 6 din 49 Dupa desparțire, barbatul și-a vandut rapid ceasul cu doar o mie…