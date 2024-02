Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 25 februarie, Loteria Naționala a organizat noi extrageri Loto. Premiul cel mare de la 6 din 49 și-a gasit caștigator! A caștigat nu mai puțin de 36.450.832 lei! S-a caștigat marele premiu la Loto ! Data de 25 februarie 2024 va fi cu siguranța una extrem de importanta pentru un roman care…

- Premiul in valoare de peste 36 de milioane de lei, echivalentul a peste 7,32 milioane euro, la tragerea Loto 6/49 de duminica, 25 februarie 2024, a fost caștigat de o persoana din Pitești, anunța Loteria Romana.Biletul norocos a fost jucat la agentia 03-029 din Pitesti, judetul Arges si a fost completat…

- Joi, 22 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 februarie, Loteria Romana a acordat peste 34.400 de caștiguri in valoare totala de peste 2,34 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 22 februarie 2024Loto…

- Azi, 18 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto caștigatoare vor fi afișate dupa ora 18.30.Rezultatele Loto 6/49 din 18 ianuarie 2024Loto 6 din 49: Loto 5 din 40:Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Report in valoare de 5 milioane…

- Cand te aștepți mai puțin, da norocul peste tine. Așa s-a intamplat și in cazul unui turdean care a caștigat aproape 80.000 de lei la Loto, la tragerea Joker. Joi, 18 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica,…

- Duminica, 7 ianuarie 2024, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.Rezultatele Loto 6/49 din 7 ianuarie 2024 Loto 6 din 49:Loto 5 din 40:Joker: 45, 23, 15, 9, 7 + 19Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc:Report in valoare de peste 4 milioane de euro la tragerea Loto 6/49…

- Liceul de Arta „Dinu Lipatti” Pitești a fost desemnat caștigatorul marelui premiu al concursului ContrAdicția Tinerilor Liceul de Arta „Dinu Lipatti” Pitești a fost desemnat caștigatorul marelui premiu al concursului ContrAdicția Tinerilor – „Cel mai cool proiect de prevenire a adicțiilor este al liceului…