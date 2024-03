Un fotbalist cunoscut din „Generatia de Aur”, Ioan Ovidiu Sabau, a fost șantajat cu un clip video „compromițator” in care apare fiica lui. Cazul a ajuns la Tribunal și s-a lasat cu inchisoare. Ioan Ovidiu Sabau a fost șantajat cu suma de 25.000 euro de catre un barbat din Cluj, Niculai Vasile Stoian. Acesta susținea ca are un videoclip compromițator cu fiica fotbalistului. Fiica lui Ioan Ovidiu Sabau a renunțat, in urma cu cinci ani, la religia pe care o are tatal sau, care face parte din cultul „Martorii lui Iehova”. Problemele au inceput dupa ce fiica lui Ioan Ovidiu Sabau ar fi inregistrat…