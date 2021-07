Un fotbalist de la Real Madrid a fost testat pozitiv cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a anunțat vineri ca atacantul francez Karim Benzema a fost testat pozitiv la noul coronavirus.Gruparea spaniola nu a facut alte precizari.Le Figaro noteaza ca Benzema a fost gasit infectat la revenirea din vacanta, dupa participarea la Euro-2020.În sezonul trecut,…

- Scotianul Billy Gilmour a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Mijlocașul va rata meciul cu Croatia din etapa a III-a a Grupei a EURO 2020. Fotbalistul in varsta de doar 20 de ani va intra in izolare pentru zece zile. Cel mai probabil acesta nu va mai participa la nici un meci EURO 2020. Billy Gilmour…

- Clubul Real Madrid a anuntat, luni, pe site-ul oficial, ca fotbalistul Toni Kroos a fost testat pozitiv cu coronavirus., conform news.ro “Real Madrid CF anunta ca jucatorul nostru, Toni Kroos, a fost testat pozitiv cu covid-19 la testul facut astazi. Kroos este in izolare de vineri, 14 mai,…

- Toni Kroos, fotbalistul german al lui Real Madrid, a intrat in izolare dupa un contact cu o persoana pozitiva la Covid-19, a anuntat vineri clubul din La Liga, citat de Reuters. "Rezultatele tuturor testelor efectuate de jucator au fost negative", a indicat Real. Un alt mijlocas al…

- Doi lei au fost testati pozitiv cu coronavirus la Etawah Safari Park, in statul indian Uttar Pradesh, au anuntat reprezentanti ai parcului, potrivit CNN. Cei doi lei au fost testati dupa ce s-a descoperit ca aveau temperatura corporala ridicata. Animalele sunt in stare stabila si in izolare, iar starea…

- Au jucat împreuna 228 de meciuri câștigând 18 trofee. Acum, cuplul de fundași al Realului se poate destrama, la peste 10 ani de la debut. Întorcându-ne în timp, acum 10 ani, Raphael Varane și Sergio Ramos jucau pentru prima oara împreuna, într-un…

- Peste 20 000 de persoane s-au infectat cu coronavirus dupa ce au fost vaccinate cu prima doza de ser. In perioada 27 decembrie 2020 – 25 aprilie 2021, un numar de 21.316 persoane vaccinate anti-COVID (0,7% din totalul persoanelor vaccinate cu prima doza) au avut un test pozitiv de infectie cu virusul…