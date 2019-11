Stiri pe aceeasi tema

- John Barnett, fost inginer de control al calitații la fabrica Boeing din Carolina de Sud, a declarat pentru BBC ca, in timp ce inspecta avioanele, a gasit butelii de oxigen defecte. Acesta a lucrat la uzina din North Charleston timp de 32 de ani și a iesit la pensie in martie 2017, dar se afla intr-un…

- "Ma bucur mult ca angajatii nostri au raspuns pozitiv si in acest an la o initiativa devenita traditionala in Antibiotice. Proiectul "Plantez oxigen in comunitate" a evidentiat inca o data spiritul de voluntariat din randul colegilor nostri, dorinta de a face bine comunitatii, de a aduce valoare si…

- Compania australiana Qantas a realizat cel mai lung zbor fara escala din lume cu un avion comercial, care a strabatut distanta New York - Sydney in peste 19 ore, avand la bord 50 de pasageri si membri ai echipajului, informeaza DPA si AFP.

- Vola.ro, cea mai de incredere agentie de turism online din Romania, anunta astazi lansarea produsului "Vola Rambursabil", o asigurare de calatorie prin care turistii isi pot recupera contravaloarea biletului de avion in proportie de 90%, in cazul in care nu mai pot calatori din motive neacoperite de…

- Pilotii British Airways vor intra in greva timp de doua zile, incepand cu duminica noaptea, pe fondul unor nemultumiri legate de salarii si de conditiile de munca. Pasagerii sunt sfatuiti sa nu mearga la aeroporturi, iar reprezentantii companiei aeriene spun ca acestia au apelat deja la solutii…

- Confruntat deja cu criza avioanelor 737 MAX, gigantul Boeing a intampinat o serie de probleme tehnice joi seara in cursul testelor viitorului lung-curier 777X cu inspectori ai Agentiei Federale a Aviatiei Americane (FAA), au delarat mai multe surse, scrie digi24.ro.

- Aeroportul Shannon a transmis pe Twitter la ora locala 05:47 (ora Romaniei, 08:47) ca toate operațiunile de zbor au fost suspendate in urma unui incident. Toți pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați de echipele de salvare, relateaza postul RTE. Controlorii de trafic aerian au observat…

- Clipe de panica pe avion. O aeronava a companiei TAROM care efectua o cursa pe ruta Satu Mare-Bucuresti a ramas fara trenul de aterizare pe pista aeroportului O aeronava ATR 42-500 a companiei TAROM, care venea de la Satu Mare, a ramas imobilizata pe pista aeroportului Otopeni luna trecuta, cu roțile…