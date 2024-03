Medicul legist din comitatul Charleston a confirmat luni pentru BBC decesul sau, care a intervenit pe 9 martie. In zilele dinaintea mortii sale, el a depus marturie intr-un proces impotriva companiei. In 2019, Barnett declarase pentru BBC ca muncitorii aflati sub presiune au montat in mod deliberat pe linia de productie piese de aeronave care nu corespundeau standardelor. De asemenea, el a spus ca a descoperit probleme grave cu sistemele de oxigen, ceea ce ar fi putut insemna ca una din patru masti de respiratie nu ar functiona in caz de urgenta. La momentul decesului, Barnett se afla in Charleston…