Un film romanesc despre dezastrul de la Cernobil are nevoie de sustinerea publicului Suntem la patru luni dupa explozia de la Cernobil, intr-un oras-port pe malul Dunarii care dateaza din secolul II dupa Hristos si este situat la granita cu Ucraina. Actiunea se desfasoara in perioada comunista a Romaniei in anul 1986 si aduce in prim-plan relatia de familie a sotilor Ionescu dupa ce au aflat ca aerul, apa si pamantul sunt contaminate radioactiv. (Synopsis)



La 30 de ani dupa caderea comunismului, doi tineri creatori romani de film independent sunt la un pas de realizarea debutului lor in lungmetraj cu un film "one-shot", filmat dintr-o bucata, primul de acest fel din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

