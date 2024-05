Stiri pe aceeasi tema

- Systematic, unul dintre principalii furnizori danezi de soluții software pentru digitalizare in domenii-cheie precum aparare sau sanatate, cu un centru de dezvoltare in Romania in care lucreaza peste 150 de specialiști, a fost selectat de catre NATO pentru a furniza software de Comanda și Control. In…

- Guvernul, in incercarea de a acoperi deficitele bugetare, apeleaza la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru a investiga contribuabilii suspectați ca nu declara toate sursele de venit. In mod repetat, ANAF-ul se concentreaza pe persoanele fizice din Romania care obțin venituri din inchirieri.…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), organismul condus de președintele statului și care coordoneaza politica de aparare a Romaniei, a detaliat in raportul pe activitate pe anul 2023 care au fost principalele obiective ale serviciilor de informații ”ostile”, scrie G4Media.ro. Iata obiectivele…

- Reprezentantii USR au condamnat intentiile Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) de a crea o „Militie a Internetului” sub pretextul ca implementeaza Regulamentul privind o piata unica pentru serviciile digitale (DSA), adoptat la nivel european. „Romania, la…

- ”CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi, ca incepand cu data de 11.03.2024, ora 00:00, pentru o perioada de aproximativ 3 ore, emiterea rovinietelor in punctele de distributie, prin intermediul portalurilor web/aplicatiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale…

- „Pana nu ajungem ca, in Romania sa se castige suficient incat sa nu se mai plece – intr-un mod sustenabil ma refer – pana atunci inca discutam variante de dezvoltare. (…) Privind la nivel micro, de ce avem nevoie? Avem nevoie de niste companii, niste antreprenori care sa reuseasca sa aiba operatiuni…

- „Ce vedem acolo sunt doua lucruri: pe de o parte, vedem o crestere constanta a numarului de companii care se confrunta cu anumite tipuri de dificultati financiare si indeosebi in ceea ce priveste capacitatea de a atrage finantare, si ma refer aici la termenul de bancabil, capacitatea acestor companii…

- ”Ca urmare a unor sesizari ale CNAIR prin DRDP Timisoara, DGA Arad a declansat astazi verificarea activitatii mai multor angajati ai ACI (Agentia de Control si Incasare ) Nadlac 2. Persoanele in cauza, care au fost conduse la sediul DGA Arad, sunt suspectate de savarsirea unor actiuni asimilate faptelor…