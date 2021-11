Stiri pe aceeasi tema

- La Muzeul de Istorie al Romaniei a fost deschisa o expoziție cu documente din Arhivele Naționale despre epidemiile de ciuma, holera și tifos, prin care au trecut romanii in ultimele doua veacuri. Existau și atunci restricții de circulație și carantinare, iar preoții notau in „carțile cu blesteme” pacatul…

