- Deputat Simona Bucura-Oprescu, președintele Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților: ”Companiile strategice ale statului roman sunt scoase la mezat! Senatul a adoptat proiectul Guvernului Cițu pentru modificarea Legii nr.173/2020 inițiata de catre PSD…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a incercat sa afle de la un alt prefect USR-ist, de ce masura carantinarii se aplica diferit de la oraș la oraș. Clar impotriva carantinei, el l-a intrebat pe prefectul Bucureștiului de ce capitala nu a intrat in aceasta procedura, deși condițiile…

- ​Investiția îți poate schimba modul de a gândi, iar daca ai investit în Electrica, Transelectrica, Nuclearelectrica știi ca atunci când îți achiți factura de energie electrica, o parte din banii pe care îi achiți se întorc la tine, susține Radu Hanga, președinte…

- Dezvoltatorul imobiliar israelian Hagag Development Europe a demarat lucrarile de construcție pentru modernizarea proprietații pe care o deține pe strada Tudor Arghezi, in zona Universitate. H Tudor Arghezi 21 este cel de al doilea proiect dedicat segmentului de spații de birouri pe care compania il…

- ​​Președintele PSD, Marcel Ciolacu acuza Guvernul, într-o postare pe pagina sa de socializare, ca vrea sa vânda "pe nimic" companiile de stat. Ciolacu îi solicita președintelui Klaus Iohannis „sa nu fie partaș la acest furt”.Liderul PSD susține ca Guvernul…

- Guvernul a discutat în prima lectura, la ultima ședința de Guvern, un proiect de act normativ privind abrogarea Legii 173/2020 care interzice vânzarea de acțiuni pe care statul le deține la companii și societați naționale, pe o perioada de doi ani. Aceasta lege a fost inițiata de PSD și…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa ceara „imperativ” ca Guvernul sa nu vanda pe nimic companiile romanești: „Sa nu fie partaș la acest furt”. „Iohannis trebuie sa faca un singur lucru la șueta anticonstituționala cu miniștrii de la Cotroceni: sa ceara imperativ…