Stiri pe aceeasi tema

- “Tranzitia energetica nu se va putea face fara retele robuste si moderne. Este un lucru bun ca avem o productie tot mai mare de energie verde ca urmare a dezvoltarii de noi capacitati regenerabile si a valului de prosumatori. Dar pentru ca aceasta energie curata sa ajunga la consumatori sunt necesare…

- Prețul energiei electrice pentru romanii cu consum redus va crește de la 1 aprilie 2025, cand expira schema de plafonare a facturilor. Aceasta deoarece prețul platit pana acum, fixat de stat, este prea mic și nu acopera toate costurile furnizorilor, spune Laurențiu Urluescu, președintele Asociației…

- In Duminica Floriilor, la ora 13.43, Romania a inregistrat un consum instantaneu de electricitate de 3.636 MW, cel mai mic consemnat de cand Transelectrica ofera date interactive de masurare (2007). Daca este cel mai mic din 2007, atunci este, cu siguranța, cel mai mic din istoria moderna a Romaniei,…

- The SMR project in Romania will benefit from the highest level of nuclear safety and technological robustness, said Nuclearelectrica CEO Cosmin Ghita, after a visit to the Doosan Enerbility plant in Changwon, South Korea, as part of the delegation led by the President of Romania, Klaus Iohannis.

- Exploatarea gazelor offshore din Marea Neagra reprezinta o baza importanta pentru securitatea aprovizionarii cu energie in regiune. Prin valorificarea resurselor de gaz natural din Marea Neagra, Europa face pași importanți in reducerea dependenței de importurile de energie și in asigurarea independenței…

- Reapar informatiile privind iesirea greilor din energie. De data aceasta, nemtii de la E.ON analizeaza un exit. “Se uita la zona de furnizare. Deja au un consultant financiar. Interesati ar fi o asociare intre Romgaz si Hidroelectrica, dar si ENGIE”. In 2022, odata cu izbucnirea razboiului din Ucraina…

- Asociația Furnizorilor de Energie trage un semnal de alarma in legatura cu noile modificari legislative, ce ar putea agrava și mai mult intarzierile in primirea sumelor necesare pentru susținerea schemei de plafonare a prețurilor. Președintele Asociației Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER),…

- Romania a ajuns in centrul atenției europene și globale odata cu anunțul unei realizari excepționale in domeniul energiei nucleare. O veste care nu numai ca confirma statutul nostru ca lider regional, dar ne și plaseaza in topul mondial al inovației și tehnologiei avansate. Romania devine o mare forța…