Stiri pe aceeasi tema

- Noi concurenți vor veni in fața celor patru jurați pentru aobține increderea lor și a se califica in urmatoarea etapa a competiției, inediția Romanii au talent de vineri seara, 28 februarie. Și de aceasta data, momentele ii vor surprinde, emoționa sau lasa fara cuvinte: „Nu am crezut ca e posibila acea…

- O scrisoare semnata de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si adresata unuia dintre cei mai prestigiosi ziaristi din epoca sovietica, editorialistul Valentin Zorin, s-a vandut cu 340.000 de ruble (4.930 de euro) la o licitatie desfasurata la Moscova, relateaza vineri EFE. In scrisoarea…

- In vara anului trecut, Chevrolet prezenta noua generație Corvette. Modelul producatorului american este disponibil cu un motor V8 Small Block de 6.2 litri aspirat natural și amplasat central. Primul exemplar al noii generații a fost scos la licitație de casa Barrett-Jackson, iar prețul final a fost…

- Postul de televiziune britanic BBC One va difuza un documentar pe aceeasi tema, „Fantastic Beasts: A Natural History”, narat de actorul Stephen Fry. Documentarul va analiza originile creaturilor mitologice din romanele scriitoarei britanice J.K. Rowling.„Sunt incantat sa iau parte la aceasta…

- Un volum din saga Harry Potter, semnat de J.K. Rowling si achizitionat cu un penny, a fost vandut la licitatie in schimbul sumei de 2.300 de lire sterline, informeaza Press Association. Un exemplar din prima editie a ''Harry Potter And The Chamber of Secrets'' (''Harry…

- In acest an, licitatia ii are ca beneficiari pe copiii Centrului de Zi "Scufita Rosie" din comuna ieseana Ciurea, invitati sa se bucure de magia sarbatorilor de iarna alaturi de studentii, absolventii, profesorii si prietenii Specializarii Informatica Economica. Va asteptam alaturi de noi la un eveniment…