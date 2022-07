Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez mizeaza pe o nationalizare completa a grupului de utilitati Electricite de France SA, a anuntat miercuri premierul Frantei, Elisabeth Borne, transmite Reuters. „Pot sa va confirm astazi ca statul intentioneaza sa controleze 100% din capitalul EDF”, a spus Elisabeth Borne intr-un discurs…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 4 și 5 iulie Fenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicat Zone afectate: județele Iași, Vaslui, Galați și zona joasa de relief a județului Vrancea In intervalul menționat valul de caldura se va menține in județele Iași, Vaslui,…

- Rolul activ jucat de domnitorii fanarioti in revoltele grecilor de dupa 1820 si haosul provocat de miscarea Filiki Eteria in Moldova si Muntenia, ca si rascoala condusa de Tudor Vladimirescu in 1821, au dus la incetarea numirii de domnitori din rindul membrilor familiilor fanariote in ambele principate…

- Crestinii ortodocsi din Iasi sau din Moldova, cat si pasionatii de istorie, au oportunitatea de a afla cum s-a format si cum a supravietuit secolelor Catedrala Mitropolitana din Iasi. Marti, la Centrul Eparhial din Iasi, a fost prezentat oficial volumul „Istoria Catedralei si a Ansamblului Mitropolitan…

- Principala agentie de sanatate publica din Franta (Haute Autorite de Sante – HAS) a recomandat o noua vaccinare cu doze booster anti-COVID-19 in toamna acestui an pentru pacientii din grupele de risc si pentru persoanele cu varste de peste 65 de ani, transmite DPA. O campanie de vaccinare care sa vizeze…

- Președintele Maia Sandu a publicat pe rețelele de socializare o fotografie de pe Aeroportul din Iași, cu puțin timp inainte sa urce la bordul avionului cu care va merge la Bruxelles. Șefa statului incepe astazi o vizita de citeva zile la Bruxelles și Paris, in cadrul careia are preconizate mai multe…

- Cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale franceze se desfașoara astazi. Doi candidați, Emmanuel Macron și Marine Le Pen, se infrunta pentru a ajunge la Elysee, intr-o reeditare a scrutinului din 2017, in urma careia actualul președinte in exercițiu al Franței a ieșit invingator. Aproximativ…

- Procuratura din Paris a confirmat ca a primit un raport OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda) in care Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la președinția Franței, este acuzata de deturnare de fonduri.