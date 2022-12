Un deținut de la Penitenciarul Jilava, care primise permisiunea de a iesi din unitate, este cautat de autoritati dupa ce nu a revenit, la ora stabilita, in detentie. Acesta era condamnat definitiv la 4 ani si 4 luni de inchisoare pentru infractiunea de talharie calificata si executa pedeapsa in regim deschis. ”Va informam ca miercuri, 21.12.2022, la ora 18,00, s-a constatat ca detinutul Pancis (fost Rotaru) Gabriel Alexandru, in varsta de 31 de ani, condamnat definitiv la 4 ani si 4 luni de inchisoare pentru infractiunea de talharie calificata, nu s-a intors din permisiunea iesirii din penitenciar…