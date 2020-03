Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, propune in criza generata de coronavirus ca pensiile speciale sa fie „drastic impozitate”.„Pensiile speciale trebuie taiate! Iar banii economisiți sa mearga la Sanatate! Foarte mulți romani sufera in aceste momente din cauza crizei.…

- Parlamentul a votat saptamana aceasta eliminarea pensiilor speciale ale magistraților iar aproximativ 9.000 de pensii speciale au fost taiate. Proiectul de lege a primit 247 de voturi in favoare și 21 de abțineri și in zilele urmatoare va merge la promulgare catre președintele Klaus Iohannis. Greva…

- Deputatul PMP Ionut Simionca a anuntat, printr-o postare pe Facebook, ca a renuntat la pensia sa de parlamentar, printr-o declaratie facuta in fata notarului. "Mi-am desfiintat pensia de parlamentar. Si in fata notarului! Printr-o declaratie semnata in fata notarului, mi-am asumat, pe proprie raspundere,…

- ​UDMR considera ca proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale este una de fațada, care nu rezolva problema, deoarece raman sa fie cheltuite, in continuare, de catre statul roman, 8,65 miliarde de lei.

- Deputatul USR Claudiu Nasui a lansat, miercuri, un atac la adresa carora li se pare justificat sa castige pensii speciale de zeci de mii de lei in timp ce pensia medie nici nu ajunge la pragul de 1.300 lei. Nasui a criticat si modul de calculare a pensiilor, care duce la situatia in care pensiile sunt…

- „Doar in aceasta saptamana, Guvernul PNL s-a imprumutat 1,6 miliarde lei, aproximativ 340 milioane euro. Cat un imprumut de la FMI in anii 2000! Bani care merg catre clientela de partid! Pentru ca nu sunt nici la marea infrastructura, pe care au subfinanțat-o, nici in educație sau in sanatate, de…

- Cheltuielile statului vor creste in acest an cu 28 de miliarde de lei, iar dintre acestea 16,3 miliarde sunt cresteri de pensii, avertizeaza deputatul USR Claudiu Nasui. El continua analiza bugetului pe 2020 si precizeaza ca, din pacate, doar 4,8 miliarde de lei sunt destinati pentru achizitii…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în care sa fie supus la vot proiectul de lege al liberalilor privind taierea pensiilor speciale. El susține ca din economia rezultata din taierea pensiilor speciale Guvernul ar avea bani pentru plata…