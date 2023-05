Stiri pe aceeasi tema

- Ucigașul muzicianului clujean Teo Peter, basist al trupei Compact, a ajuns vedeta de televiziune in SUA. Chris Vangoethem și-a vazut liniștit de viața dupa incidentul din 2004 și a ajuns pe platoul unui cunoscut reality-show american.Teo Peter și-a pierdut viața in mod tragic in decembrie 2004, dupa…

- Lumea sportului e in doliu! O fosta campioana olimpica și mondiala de sprinter s-a stins din viața la varsta de 32 de ani. Tristul anunț a fost facut de compania ei de management. Tanara a fost gasita fara suflare in casa ei din Florida. Cauza morții nu a fost inca dezvaluita.

- Cluj-Napoca este un oraș destul de compact, datorita poziției geografice deosebite. Fiind situat intre dealuri, strazile sunt inguste și spațiile disponibile destul de mici, astfel ca, odata cu creșterea numarului și a mobilitații locuitorilor, durata deplasarilor poate fi uneori mai mare, chiar și…

- Unul dintre cei mai cunoscuti dramaturgi englkezi, William Shakespeare s a nascut pe 23 aprilie 1564 si s a stins din viata tot pe 23 aprilie in anul 1616. Ce evenimente au mai avut loc in istorie intr o zi de 23 aprilie: Evenimente1400: A inceput domnia lui Alexandru cel Bun, in Moldova 1400 ndash;…

- Moonbin de la K-Pop ASTRO nu avea fani doar in Coreea de Sud, ci și in intreaga lume. Moartea sa este, in continuare, invaluita in mister, mai ales ca mulți se intreaba care a fost cauza decesului. Pe langa cariera de succes in muzica, Moonbin era dansator și model al unei case de moda cunoscuta din…

- Fostul fotbalist Victor Nunweiller a incetat din viața miercuri, 19 aprilie, la varsta de 81 de ani. „Parpala”, așa cum il cunoșteau apropiații, era penultimul supraviețuitor al dinastiei fotbalistice Nunweiller. Doar Radu e mai e astazi in viața. „Portar bun. Gagicarul familiei! Iubea foarte mult…

- CONDOLEANȚE…Un cunoscut ofițer de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vaslui s-a stins din viața dupa o lupta grea cu o boala nemiloasa. Este vorba despre Constantin Tanasa, diagnosticat la finalul anului 2022 cu cancer gastric malign, stadiu IV. Sute de vasluieni s-au mobilizat la inceputul…

- Lumea muzicii din Romania e in doliu! Un indragit artist iubit de o țara intreaga s-a stins din viața și a lasat in urma o familie indurerata. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut chiar de familie pe rețelele de socializare.