Un copil de grădiniță a murit după o supradoză de Fentanil - Polițiștii, șocați de descoperirea din podeaua unei grădinițe Autoritatile au descoperit o trapa in podea continand droguri, inclusiv Fentanil, in interiorul unei gradinite din Bronx unde un baietel de un an a murit, saptamana trecuta, in urma unei presupuse supradoze de Fentanil, a anuntat Departamentul de Politie din New York (NYPD), citat de CNN.Drogurile au fost gasite miercuri in podea, sub o zona de joaca din gradinita, dupa ce autoritatile au obstinut un mandat de perchezitie pentru a verifica acest centru, a aratat NYPD. Drogurile cantareau cam 8-10 kilogramed si erau impachetate in forma unor caramizi, potrivit unui oficial.Politia a afirmat ca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

