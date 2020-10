Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat, de 3 ani, a murit chiar la petrecerea zilei lui de naștere dupa ce a gasit arma unei rude și s-a impușcat, potrivit Mirror . Incidentul sfașietor a avut loc in Porter, Texas, sambata dupa-amiaza, in timp ce familia micuțului juca la carți. Invitații au povestit cum au auzit o impușcatura inainte…

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata intr-un accident rutier provocat de un sofer care conducea automobilul in stare de ebrietate. Tragedia a avut loc pe 23 octombrie, dupa miezul noptii, pe traseul Balabanesti-Dubasarii Vechi, in satul Malaiestii Noi, raionul Criuleni.

- Patru romani au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs pe autostrada A44 din Germania, in apropierea orașului Bad Wunnenberg. Romanii se aflau intr-un microbuz care a fost strivit intre doua TIR-uri romanești, dupa ce un șofer roman a intrat in plin in microbuz și apoi in celalalt…

- Un copil de sase ani din judetul Dambovita a murit, dupa ce a fost strivit de caruta in care se afla. Potrivit anchetatorilor, carutasul a pierdut controlul asupra cailor, iar caruta a cazut intr-un sant, peste copil.

- Cel putin 14 persoane au murit in timpul traversarii de catre uraganul Laura a statelor Louisiana si Texas, in sudul Statelor Unite, iar mii de gospodarii au ramas fara electricitate, potrivit autoritatilor si presei locale, relateaza AFP, potrivit news.ro.Guvernatorul Louisianei John Bel…

- Un copil de șase ani a murit, iar altul de un an și mama lui de 31 de ani au ajuns la spital dupa ce tata lor a adormit la volan și s-a izbit cu mașina intr-un copac.Tragedia a avut loc astazi in jurul orei 15:00 in preajma localitații Otac din raionul Rezina.

- Un muncitor din Sibiu a murit, joi, dupa ce a cazut de pe cupola bisericii la care lucra. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-I salva viața, scrie Ora de Sibiu.Tragedia a avut loc azi in jurul pranzului in Sibiu. Potrivitpompierilor, un barbat a cazut de pe cupola bisericii. „Un barbat deaproximativ…

- Locul in care s-a prabusit in ianuarie 2014 avionul pilotat de Adrian Iovan a devenit o zona de atractie turistica si de pelerinaj. Dupa asfaltarea ”drumului lui Iovan” de catre Primaria Horea, cu bani de la Guvern, accesul vizitatorilor a fost mult simplificat.