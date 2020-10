Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul a fost dus de urgenta la Spitalul Al-Salam din Port Said cu o ambulanta, insa departamentul de Urgenta al Directiei de Sanatate a anuntat faptul ca baiatul a murit inainte de ajunge la spital, conform presei egiptene. Procurorii au deschis o ancheta in acest caz. Citeste si: Descoperire…

- Un baiat din Egipt a murit de infarct dupa ce a jucat ore in șir un joc video popular online. Parinții copilului de 12 ani au intrat in camera lui și l-au gasit lipsit de reacție, cu jocul PlayerUnknown's Battlegrounds inca ruland pe mobilul lui.

- Deoarece vaccinarea copiilor de 6 ani cu vaccinul tetraxim, destinat prevenirii imbolnavirilor prin difterie, tetanos, poliomielita și tuse convulsiva s-a realizat doar in proporție de 22%, Ministerul Sanatații incurajeaza parinții sa colaboreze cu autoritațile medicale și medicii de familie pentru…

- Parinții elevilor cu varste de pana la 12 ani ale caror școli au decis sa adopte scenariul online fara a avea la baza o ancheta epidemiologica a DSP și o hotarare a Comitetului pentru Situații de Urgența, ori cei care sunt in grupe de risc și solicita școala online, nu primesc concediu platit de la…

- Un copil in varsta de 13 ani din Thailanda a murit dupa ce a fost obligat de un profesor sa faca 100 de sarituri, ca pedeapsa pentru ca nu și-a facut tema. Conducerea școlii și-a prezentat scuzele fața de parinți și le-a transmis ca vor contribui cu tot ce este nevoie pentru a-i ajuta, relateaza Mirror.Potay…

- Durere fara margini in Botoșani, acolo unde un baiat de 16 ani a fost gasit fara suflare. Imediat dupa ce parinții au constat dispariția tanarului, aceștia au alertat autoritațile. La ce adancime a cazut baiatul Tragedia s-a petrecut astazi, in jurul orei 8:00, in comuna Manoleasa, județul Botoșani.…

- Un tanar de 16 ani a decedat in urma unui accident rutier la Criuleni. Baiatul ar fi pierdut controlul ghidonului, iar motocicleta pe care o conduce s-a rasturnat. Accidentul s-a produs aseara la ieșirea din satul Ohrincea cu direcția spre satul Cruglic.

- Ziarul Unirea VIDEO| Baiatul de 9 ani din Dej, mancat de viermi cu TREI ADULȚI in casa, a MURIT la Spitalul din Cluj. Mama este cercetata pentru TENTATIVA DE OMOR Copilul in varsta de 9 ani, din Dej, care a ajuns la spital, in coma, dupa ce acesta a fost mancat de viermi și muște, a murit. Baiatul de…