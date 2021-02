Stiri pe aceeasi tema

- In Romania exista, la ora actuala, doua sisteme de pensie. Majoritatea romanilor primesc pensie in functie de cat au contribuit in anii de munca, pe cand o alta categorie are parte dupa pensionare de venituri speciale.

- Care este pensia pe care Petre Roman o incaseaza luna de luna din partea statului? Fostul om politic a marturisit in sfarșit. Vedeta a spus totul in cadrul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”. Care este pensia lui Petre Roman? Petre Roman a fost invitatul din ediția de aseara a emisiunii „40…

- O analiza realizata de „Ziarul de Iasi“, in baza datelor oficiale furnizate de Casa de Pensii, arata ca impactul bugetar anual produs de pensile fostilor magistrati din judetul Iasi este de aproximativ 500.000 de euro pe luna, adica 6 milioane de euro pe an Cel mai bine platit incaseaza 41.000 de lei…

- Senatorul Marius Dunca a anunțat in urma cu puțin timp ca iși va da demisia din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala. ”Nu doresc pensie speciala! Pensia trebuie sa fie rezultatul contributivitații, nu al vreunei funcții. Din acest motiv, imi voi da demisia…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca demisioneaza din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala. „Voi demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala! La fel am facut și acum patru ani, la fel voi face și acum. Legea spune ca…

- Deputații și senatorii USR iși vor da demisia din Parlament marți dimineața, pentru a nu face parte dintre cei care vor primi pensie speciala, a anunțat liderul USR Dan Barna pe Facebook. „Așa cum am anuntat in aceasta dupa-amiaza, maine dimineața deputații și senatorii USR iși vor depune demisia din…

- Liderul deputaților PSD Alfred Simonis a anunțat pe Facebook decizia pe care a luat-o. Parlamentarul va demisiona in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala. "Nu vreau pensie speciala! Pensia trebuie sa fie rezultatul contributivitații, nu al vreunei funcții. De aceea,…

- Deputatul PSD de Timiș nu vrea pensie speciala! Pentru asta, social democratul anunța ca iși va da demisia in ultima zi de mandat. Conform legii, pentru a beneficia de pensie speciala, demnitarii trebuie sa aiba un mandat intreg. ”Nu vreau pensie speciala! Pensia trebuie sa fie rezultatul contributivitații,…