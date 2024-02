Stiri pe aceeasi tema

- “Dragi romani, in urma cu 165 de ani, pe 24 ianuarie, romanii si-au unit eforturile si au pus bazele Romaniei ca stat national, unitar si democratic. Si atunci, multi s-au opus. Si din afara tarii, dar si din interior. Pentru interesele lor, ar fi fost mai bine ca romanii sa nu fie uniti. Astazi, la…

- Banca Transilvania a integrat, in premiera, inteligența artificiala in platforma, pe parcursul anului.Intreb BT a avut in 2023 un numar record de vizitatori, peste 5 milioane. Comparativ cu 2022, acesta a crescut cu 31%, iar numarul de vizite, cu 43%.Platforma online a Bancii Transilvania este conceputa…

- Cu Primarul Cristian Gentea a transmis, prin intermediul unui clip video, postat pe pagina de Facebook, urarile sale pentru piteșteni, și nu numai, cu ocazia noului an, 2024. Iata ce a spus edilul: ” Dragi piteșteni și oaspeți, in aceasta perioada speciala a sarbatorilor de iarna, va adresez cele mai…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a surprins si anul acesta de Craciun cu mesajul postat pe pagina de Facebook a institutiei, care a fost gustat de 4.763 de internauti. “Pana si noua ne scapa” a fost mesajul SRI postat pe Craciun, acesta fiind insoțit de o fotografie haioasa reprezentand costumatia…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, și premierul Marcel Ciolacu au vorbit despre viitor și „speranta in sansa Romaniei” in mesajele de Craciun transmise duminica, 24 decembrie, și publicate pe Facebook.„Dragi romani, in pragul sfintei sarbatori a Nasterii Domnului, va transmit cele mai calde ganduri…

- Noi postari sponsorizate pe social media care promoveaza falsele oportunitati de investitii vizeaza utilizatori din Romania ai platformelor Meta, atacatorii folosindu-se de tehnologia deepfake pentru manipularea imaginii si a sunetului unor segmente video deja publicate anterior, atentioneaza specialistii…

- Persoanele cu dizabilitati trebuie sa se bucure de sanse egale, iar in acest sens niciun efort de a construi o viata fara bariere nu este prea mare. Este mesajul transmis duminica de ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu. „Astazi este ziua acelor oameni care ne arata ce inseamna…

- Mesajul postat de Serviciul Roman de Informații de Ziua Naționala a strans mii de aprecieri online. „Frumoasa de oriunde-ai privi-o.La mulți ani, Romania!”, a scris SRI pe pagina de Facebook. The post SRI s-a viralizat de 1 Decembrie appeared first on Cotidianul RO .