- Un numar de 27 de persoane, intre care 17 cadre medicale și 10 pacienți de la Spitalul Universitar de Urgența București (SUUB) au fost testate pozitiv pentru coronavirus, potrivit raportarii managerului...

- Potrivit raportarii managerului Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti au fost confirmate pozitiv la testul pentru noul coronavirus COVID 19 27 de persoane, din care 17 cadre medicale si 10 pacienti.De la nivelul SUUB s au prelevat in total aproximativ 500 de probe biologice, iar pentru o parte…

- Un numar de 285 de cadre medicale din intreaga tara sunt infectate cu noul coronavirus, au anuntat autoritatile, conform datelor The post Un numar de 285 de cadre medicale din intreaga tara sunt infectate cu noul coronavirus appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Aproape 30 de medici, asistente si infirmiere de la UPU si ATI - Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia care au avut contact cu un pacient confirmat cu noul coronavirus au fost plasati in izolare, ca o masura preventiva, scrie Agerpres. Decizia vine in contextul in care Spitalul Județean Suceava,…

- 1. Pentru un cadru medical din cadrul Institutului Regional de Oncologie informatiile sunt deja publice, 2. Un al doilea cadru medical este angajat al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi care, venind dintr-o deplasare in strainatate, s-a izolat la domiciliu. In urma aparitiei…

- Medicina este o știința facuta de oameni pentru oameni. Avem nevoie de medici și asistente, dar și de personal de suport precum sunt echipa de front desk, echipa de operațional, management și marketing. Pentru protecția tuturor, personalul a primit echipament individual de protecție suplimentar – maști,…

- Jandarmii și polițiștii au fost trimiși la Spitalul Gerota, din București, unde nu mai puțin de 22 de cadre medicale au fost depistate cu coronavirus. Toți medicii și asistentele medicale au luat virusul de la pacientul MAI, angajat la Primaria Sectorului 4, care nu a spus ca a calatorit in strainatate,…

