Stiri pe aceeasi tema

- Paul Alexander, care si-a petrecut ultimii 70 de ani cu un plaman de fier si a sfidat asteptarile devenind avocat si autor, a murit luni, la varsta de 78 de ani, a anuntat fratele sau Philip Alexander, scrie CNN, informeaza News.ro. Moartea lui a fost anuntata marti pe o pagina GoFundMe creata pentru…

- Mellina a fost nevoita sa mearga de urgența la psihiatru! Motivul? Problemele de sanatate cu care se confrunta ii dau mari batai de cap! Artista trece prin clipe de coșmar. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Depresia, anxietatea și tulburarile de comportament sunt printre principalele cauze de imbolnavire și dizabilitate in randul adolescenților, iar sinuciderea este a patra cauza de deces in randul tinerilor de 15-29 de ani. Statisticile sunt alarmante si semnalele sunt din ce in ce mai ingrijoratoare.…

- Sunt proteste și in policlinicile din țara. Medicii de ambulatoriu iși striga nemulțumirile in fața unitaților medicale, inarmați cu pancarte. Se pregatesc sa iasa in strada și medicii de familie. Cu toții sunt nemulțumiți de un proiect pus in dezbatere de Casa Naționala de Sanatate prin care bugetul…

- Un barbat și-a omorat concubina cu o secure, in urma unui conflict pe fondul consumului de alcool, suparat ca aceasta bause mai mult decat el, potrivit Agerpres. Crima a avut loc la domiciliul barbatului din Piatra-Olt. Intre victima si concubinul ei ar fi izbucnit un conflict pe fondul consumului…

- Medicii din Unitatea de Primiri Urgențe a celui mai mare spital din Olt s-au confruntat cu o avalanșa de pacienți in zilele de sarbatoare, cazuistica fiind variata. Abuzul de alimente și alcool a generat cele mai mari probleme.