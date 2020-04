Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat suspect de infectare cu COVID-19 a parasit Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, unde se afla internat. In cauza a fost deschis dosar penal pentru comiterea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, potrivit unui comunicat remis, luni, de Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau. „La…

- O persoana confirmata pozitiv cu COVID-19 a plecat de la domiciliul sau din Bucuresti si a mers pana intr-o comuna din judetul Buzau, unde a intrat in contact cu mai multe rude ale sale, in cauza fiind deschis dosar penal pentru comiterea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, potrivit…

- O persoana suspecta de infectare cu COVID-19 a parasit Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, unde se afla internata, in cauza fiind deschis dosar penal pentru comiterea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, potrivit unui comunicat remis, luni, de Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau."La…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu a deschis o ancheta pentru ucidere din culpa și zadarnicirea combaterii bolilor, in cazul gorjeanului de 66 de ani, din Tismana, victima a coronavirusului. Procurorii au inceput cercetarile in urma plangerii care a fost depusa de fiica batranului. In plangere…

- Ziarul Unirea Inca un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in județul Alba! Un barbat din Cugir a ieșit din izolare, intrand in contact cu altcineva Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia a inregistrat o noua cauza penala, avand ca obiect savarșirea infracțiunii de zadarnicire a…

- Procurorii suceveni au deschis un dosar penal in rem pentru comiterea infractiunilor de zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu, dupa ce la Spitalul Judetean nu au fost luate masurile pentru prevenirea bolilor infecto-contagioase, iar 52 de cadre medicale aui fost confirmate cu coronavirus.Potrivit…

- Medicul ginecolog de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, diagnosticat cu COVID-19, este urmarit penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, informeaza Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe. Potrivit unui comunicat de presa remis, luni, AGERPRES, dosarul penal a fost inregistrat…