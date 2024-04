Un barbat și-a dat foc vineri, 19 aprilie, in fața tribunalului din New York unde se desfașoara procesul istoric al lui Donald Trump pentru tainuirea plații facute pentru a cumpara tacerea actriței porno Stormy Daniels, au declarat martorii prezenți la fața locului, potrivit Reuters și CNN.Un martor a declarat ca l-a auzit mai intai pe barbat aruncand in aer pliante, apoi l-a vazut cum s-a stropit cu o canistra și și-a dat foc. "In acel moment, mi-am spus: «La naiba, ce voi vedea?»", a declarat martorul, pentru Reuters.Martorul, care a spus ca se numește Dave, deși a refuzat sa-și dea numele de…