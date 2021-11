Stiri pe aceeasi tema

- Un individ inarmat a deschis focul vineri seara in centrul Kosovo impotriva unui autobuz care transporta elevi, omorand doi dintre ei, un baiat si o fata, precum si soferul, a anuntat politia locala, noteaza AFP preluat de agerpres. Un elev de 14 ani a fost si el ranit, dar starea lui este stabila,…

- O tragedie de proporții a zguduit Bulgaria cu cateva ore in urma! Cel putin 45 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc. Incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei. Din nefericire, printre victime se numara și mai mulți copii. Iata cum s-a intamplat,…

- Cel puțin 45 de persoane au murit intr-un incident rutier care a avut loc in Bulgaria, in noaptea de luni spre marți. Un autocar din Macedonia de Nord a luat foc, iar printre victime se numara și 12 copii.

- Cel putin 26 de persoane au murit dupa ce un autobuz de pasageri a cazut intr-un sant miercuri in Kashmirul administrat de Pakistan, au anuntat mai multi oficiali, citati de DPA. "Cel putin 26 de persoane, inclusiv femei si copii, au fost ucise in accident", a spus Mohammad Yasin, un ofiter…

- Scenariul privind o pana de curent generala in toata Europa a creat isterie in mediul online. Totul a pornit de la anuntul ministrului austriac al Apararii, care a indemnat oamenii sa se pregateasca pentru situatii exceptionale. Oficialul a lansat chiar si un ghid. Totuși, o astfel de situație este…

- Cincisprezece copii cu varste sub 9 ani au murit din cauza COVID-19, de la inceputul pandemiei, potrivit datelor transmise vineri de Grupul de Comunicare Strategica. Alte 18 decese provocate de coronavirus au fost inregistrate la categoria 10-19 ani. Statistica GCS indica un numar de 15 decese inregistrate…

- Un autobuz in care se aflau 39 de calatori a ieșit de pe carosabil și a cazut marți intr-o prapastie, in districtul Mugu, din nord-vestul Nepalului. In urma incidentului, cel puțin 25 de oameni au murit, iar mai multe au fost ranite, informeaza BBC și Digi24.Mulți dintre pasageri se intorceau acasa…

- Accident grav pe o sosea din Franta. Cel putin 15 copii au ajuns la spital, dupa ce autobuzul in care se aflau a derapat.In total, in vehicul erau 48 de copii. Potrivit presei locale, din cauza numarului mare de victime, a fost aplicat un plan de urgenta.