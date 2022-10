Stiri pe aceeasi tema

Un barbat de 43 de ani a fost arestat sambata de politia din Stockton, Statele Unite, in legatura cu sase crime care au zguduit anul trecut acest oras din centrul Californiei, noteaza AFP.

Procurorii olandezi au declarat vineri ca au arestat un barbat in varsta de 55 de ani, fiind suspectat ca ar putea fi vandut Rusiei cipuri de computer care ar putea fi folosite pentru arme, incalcand legea privind sancțiunile, informeaza Reuters, citata de Rador.

Un barbat in varsta de 36 de ani din localitatea Campulung la Tisa a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, incalcarea ordinului provizoriu de protectie prevazuta si tentativa la infractiunea de omor calificat, a informat,

Un barbat din Hong Kong care a cantat la muzicuța in fața mulțimii adunate la consulatul britanic in timpul funeraliilor Reginei Elisabeta a II-a a fost arestat pentru razvratire, au anunțat marți poliția și presa locala.

Un barbat in varsta de 47 de ani a murit si alte trei persoane au fost ranite in urma unei serii de incidente petrecute in Skye si in Wester Ross, zone rurale din Scotia, anunta Politia scotiana. Potrivit datelor transmise de oficialitati au fost trei incidente diferite, iar o arma de foc s-a "descarcat".

Politia din Ungaria a arestat in nordul tarii un barbat acuzat de comiterea de acte teroriste in calitate de membru al miscarii radicale Hunnia in perioada 2007-2009, transmite joi MTI.

Un barbat in varsta de 41 de ani a fost arestat preventiv pentru inselaciune, dupa ce s-a prezentat drept inspector de control al traficului pe Podul Prieteniei si a pretins unui cetatean bulgar suma de 1.500 de lei pe motiv ca acesta ar fi depasit viteza pe pod, informeaza, vineri, Inspectoratul