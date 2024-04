Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți oameni au fost luați ostatici intr-un bar din orașul Ede, din estul Olandei, duminica dimineața, relateaza Reuters. Mai multe locuințe din zona au fost evacuate, a anunțat poliția olandeza. ACTUALIZARE 14:45 Toate persoanele luate ostatice in orașul Ede din Olanda au fost eliberate, iar atacatorul…

- Politia britanica a anuntat duminica arestarea unui barbat care a lovit cu masina portile Palatului Buckingham de la Londra, transmit dpa si Reuters, potrivit Ageprres. Imagini neclare postate pe retele sociale arata o masina la portile din fata ale palatului. Mass-media britanice au citat un martor…

- Agentia pentru securitate interna (ABW) a Poloniei a arestat un cetatean rus acuzat ca este membru al gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat joi intr-un comunicat serviciul national de procuratura, transmite Reuters.

- Un copil de 9 ani a fost arestat in nordul Utah pentru ca a impușcat mortal in cap un membru al familiei, a anunțat ieri poliția. Ofițerii de poliție al orașului Tooele, situat la 56 de kilometri sud-vest de Salt Lake City, au fost trimiși la domiciliul familiei vineri seara. Au primit informații ca…

- Killer Mike a fost luat cu catușe de poliție de la Premiile Grammy 2024, de duminica seara, chiar dupa ce a artistul a primit trei dintre cele mai importante premii ale industriei muzicale pentru muzica rap, transmite Reuters.

- Printre cei 25 de arestați preventiv se numara și cei doi suspecți de comiterea atacului armat, capturați anterior de poliție, despre care exista informații ca sunt conectaț de Statul Islamic, a declarat ministrul Justiției din Turcia, Yilmaz Tunc, pe platforma de socializare X, relateaza Reuters.Cei…

- Politia a arestat sambata un barbat care a fost vazut incercand sa intre in locuinta cantaretei Taylor Swift, din cartierul TriBeCa, New York, potrivit DPA.Politisti de la sectia 1 din New York au intervenit in urma unui apel la numarul de urgenta 911 care anunta prezenta unei persoane turbulente…