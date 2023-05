Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini intr o familie din Timis Un barbat de doar 30 de ani a fost gasit mort dupa ce s ar fi impuscat in cap cu arma de vanatoare detinuta legal.A fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa., a transmis IPJ Timis.Oficial de la IPJ Timis La…

- Drama in aceasta dimineața in localitatea timișeana Sanandrei, la cațiva kilometri de Timișoara. Un apel la 112 a anunțat ca un barbat in varsta de 30 de ani a fost gasit mort in propria locuința, in jurul orei 10:00. Polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei s-au deplasat la fața locului și au constatat…

- Un barbat a murit injunghiat la sacrificarea unui miel, la o stana din comuna doljeana Bratovoești. Polițiștii din Coșoveni, județul Dolj, au fost sesizați, sambata, ca la o stana din comuna Bratovoești un barbat a fost ranit in timpul sacrificarii unui miel. Practic, un barbat de 49 de ani din localitatea…

- Un barbat și o femeie au fost prinși in flagrant delict in timp ce ridicau un colet care conținea noua kilograme de cannabis, expediat din Spania printr-o firma de curierat. Polițiștii și procurorii DIICOT Timișoara au documentat activitatea infracționala a doua persoane cercetate pentru savarșirea…

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața, in localitatea timișeana Bethausen. Un barbat a murit dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita de un TIR. „Un barbat in varsta de 26 de ani a condus un autotren pe DJ 609 in localitatea Bethausen din județul Timiș, iar la intersecția cu DJ 609B…

- Un barbat a avut parte de un sfarșit tragic in aceasta dimineața, in Timișoara. Pietonul a incercat sa il prinda din mers, insa a sfarșit sub roțile lui. Polițiștii au deschis o ancheta de ucidere din culpa. Tot momentul a fost filmat.

- Polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara au reținut duminica un barbat in varsta de 35 de ani banuit de talharie. Individul a furat telefonul unei tinere chiar in fața oamenilor legii. „In fapt, in data de 26 februarie 2023, in jurul orei 15:30, polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara, aflați…

- Un barbat din Argeș a murit in fața soției sale dupa ce i-a cazut o cranga de copac in cap Un barbat din Argeș și-a gasit sfarșitul intr-un accident petrecut chiar propria gospodarie. Omul toaleta copacii din curte cand o creanga pe care tocmai ce o taiase i-a cazut direct in cap. Potrivit Poliției…