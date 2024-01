Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani, din comuna Ciclova Romana, a fost arestat preventiv, sambata, pentru 30 de zile, de Judecatoria Oravița, pentru ca și-a agresat fizic fiica in varsta de doi ani, in locuința acestora. Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Oravița au fost sesizați joi seara, de o femeie care a reclamat…

- Dragoste cu nabadai: Un barbat din Vințu de Jos, beat fiind, și-a batut iubita și pe fiica acesteia, in varsta de 19 ani: Agresorul a fost REȚINUT iar tanara a fost transportata la SPITAL Dragoste cu nabadai: Un barbat din Vințu de Jos, beat fiind, și-a batut iubita și pe fiica acesteia, in varsta de…

- Un barbat a fost batut cu bestialitate de un grup de hoți, in Sibiu. Incidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, atunci cand trei indivizi, care purtau cagule, au intrat in vila barbatului pentru a-l jefui. Fiica si iubita lui se aflau si ele in casa. Barbatul a fost batut de cei…

- Un tanar, in varsta de 29 de ani, a fost arestat preventiv dupa ce a provocat un accident in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența substanțelor psihoactive și avand permisul de conducere suspendat, iar dupa producerea evenimentului rutier a parasit locul faptei fara incuviințarea polițiștilor.…