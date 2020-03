Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a murit la cinci zile dupa ce a fost externat dintr-un spital de campanie construit in Wuhan, special pentru pacientii cu coronavirus. Era considerat vindecat. Informatia, aparuta intr-un ziar din Shanghai, a fost stearsa ulterior, potrivit South China Morning Post. Potrivit articolului initial,…

- Un barbat de 36 de ani din Wuhan externat din spital dupa ce s-a vindecat de coronavirus a murit, scrie South China Morning Post. Mai mulți pacienți externați s-au întors în spitale, spun medicii, relateaza Mediafax. Barbatul în vârsta de 36 de ani a murit din cauza unei…

- Ministrul Sanatatii din Vietnam, a declarat ca cei 16 cetateni vietnamezi care au fost infectati cu tragicul virus, s-au vindecat, iar niciun alt caz de imbolnavire nu a mai fost inregistrat, anunta cei de la Reuters. Ultimul pacient, un barbat in varsta de 50 de ani, a fost ultimul care s-a vindecat…

- Asistente de la spitale din Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, descriu situatia colegilor sai din prima linie a luptei cu virusul, in contextul in care vineri Comisia Nationala de Sanatate din China a transmis ca peste 1700 de medici si asistente s-au imbolnavit pana acum, iar sase au murit.…

- Cum sa ramai activ și optimist cand te afli in carantina? Pentru niște pacienți din Wuhan, ringul de dans este un raspuns, informeaza South China Morning Post. Publicația prezinta un clip in care se vede cum personalul medical, echipat in costume speciale de protecție, ii cheama la dans pe bolnavii…

- Pe 30 decembrie, Li Wenliang a lansat un mesaj pe grupul de WeChat al fostilor sai colegi de facultate: sapte pacienti proveniti de la piata de peste locala au fost diagnosticati cu o boala asemanatoare SARS si plasati in carantina in spitalul sau. Li a explicat ca, potrivit rezultatelor unui test,…

- Franța planuiește sa iși evacueze cetațenii din orașul Wuhan, inchis dupa izbucnirea noului coronavirus, a anunțat, sambata, ziarul South China Morning Post, preluat de Reuters, anunța MEDIAFAX.Ziarul citeaza un e-mail trimis de catre consulatul francez. „Consulatul general, in colaborare…

- Bilanțul morților in cazul virusului ucigaș a ajuns sambata, 25 ianuarie, la 41. Printre cei decedați se numara și un doctor de 62 de ani, care s-a stins din viața in timp ce trata pacienții. Medicul a fost și el infectat cu coronavirus.