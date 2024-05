Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut pe strada Bistriței din municipiul Dej. La fața locului au fost dislocate doua autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ. Pompierii au gasit la fața locului un autoturism avariat,…

- Grav accident rutier noaptea trecuta la Dej. Un tanar in varsta de 20 de ani a fost scos de echipajul de la descarcerare dintre fiarele mașinii Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut pe strada Bistriței din municipiul Dej. La fața…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre Bobalna și Razbuneni. In accident a fost implicat un singur autoturism, insa din fericire nu au existat victime incarcerate.Un barbat, conștient și cooperant, primește ingrijiri medicale. La misiune…

- Un barbat a murit in urma unui accident care a avut loc duminica pe DN 6, in localitatea Sadova Veche, din județul Caraș-Severin. Un autoturism a lovit duminica un cap de pod pe DN 6, in Sadova Veche, județul Caraș-Severin, iar in urma evenimentului rutier un barbat a murit.

- Accident mortal, ieri-seara, pe raza localitatii Ciula Mare, din judetul Hunedoara, dupa ce un sofer a pierdut controlul masinii, care s-a rasturnat si a lovit un cap de pod. Miercuri, in jurul orei 20.20, Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata despre incidentul rutier. In accident a fost implicat un…

- Pompierii militari prahoveni au fost solicitați sa intervina, marți seara, pentru acordarea asistenței medicale de urgenta in cazul producerii unui accident feroviar in Azuga.Din informațiile primite de la apelant, in eveniment au fost implicate doua persoane care ar fi fost lovite de tren. Imediat,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe strada Bistriței din municipiul Dej. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej, un echipaj medical, dar și polițiștii. Echipajele operative au gasit la fața locului o autoutilitara rasturnata. Din…

- n eveniment au fost implicate un autotren, un autoturism și o caruța. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru transport victime multiple, o ambulanța SMURD și patru SAJ.In autoturism se aflau patru…