- Cele doua fete luate de ape in Italia au fost gasite moarte. Baiatul este in continuare disparut. Intre timp, autoritațile italiene au deschis un dosar penal. Vor sa afle daca au fost comise erori in cadrul operațiunii eșuate de salvare de vineri, dar și cine poarta responsabilitatea. Cadavrele a doi…

