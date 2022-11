Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați, trei din București și unul din Germania, au incercat sa inșele o femeie din Cluj-Napoca cu 400.000 de lei, in criptomonede. Aceștia i-ar fi cerut bani femeii dupa ce s-au prezentat ca falși investitori germani. Potrivit IGPR, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au prins…

- Anchetatorii romani, in colaborare cu cei din Germania, au prins si retinut trei barbati care au incercat sa insele cu 400.000 de euro o femeie de afaceri din Cluj aflata in cautare de investitori pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar.Folosind acte false, cei trei, impreuna cu un alt suspect,…

- A abuzat de increderea unor batrani: O femeie din Alba cercetata pentru furt dupa ce a sustras banii unor varstnici. Cum proceda O femeie din comuna Almașu Mare este cercetata pentru furt. Ar fi sustras economiile unor varstnici din comuna, in timp ce ii ajuta la activitațile zilnice din gospodarie.…

- Banii necesari pentru compensarea facturilor la gazele naturale vor fi luați din finanțarea neramburasbila oferita de partenerii externi ai Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi. Potrivit ministrului, statul va compensa parțial tariful la gaz pentru consumatorii…

- In urma activitaților de investigare desfașurate de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, femeia care apare in imagini a fost audiata și s-a stabilit faptul ca agrsiunea a avut loc in luna mai a acestui an. Poliția a mai anunțat ca a fost emis ordin de protecție…

- Manastirea de la Nicula este locul unde lume din toate paturile sociale ajunge pentru a cere iertare Sfintei Fecioare. Acolo merg oameni de stat, oameni simpli, dar și vedete autohtone de pe TikTok.O frumoasa blonda din Turda, devenita vedeta pe TikTok, a ajuns la Nicula, dupa ce tocmai a bifat Untoldul.…

- Schema de compensare a prețurilor la energie se va incheia in curand, iar Ministerul Energiei si ANRE cauta, acum, o alta soluție, spune Marcel Ciolacu. Și guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca momentul ales pentru liberalizarea prețurilor la energie nu a fost tocmai inspirat. Schema de compensare…