Cioloș caută oameni pe Bestjobs pentru alegerile din iunie Partidul REPER, condus de Dacian Cioloș, cauta oameni dedicați pentru a asigura buna desfașurare a procesului de votare in cadrul alegerilor europarlamentare programate pentru 9 iunie. Anunțul de recrutare a fost facut public pe platforma de recrutare Bestjobs și invita cetațenii entuziaști și angajați sa se alature echipei lor in calitate de Reprezentanți in Secțiile de Votare. Potrivit anunțului, activitatea presupune supravegherea procesului de votare, oferirea de asistența alegatorilor, raportarea neregulilor și colaborarea stransa cu comisia de votare. Candidaților li se cere cunoașterea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

